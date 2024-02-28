село Степное, село Степное, Сумська область (на 2018) — Familio

Степное

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новгород-северский уезд
2163Юриновка (Юриловка), с. каз.при руч. Буковище.377109462546Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новгород-Северский уезд, Жиховская волость
532. Юриновка, село бывшее государственное, при речке Буковище, дворов 113, жителей 1473, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 2 лавки, ярмарка, 17 ветряных мель Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-22155Степнеселоцентр сільської радир-н Ямпільськийсільрада Степненська
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