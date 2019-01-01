деревня Городище, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Городище

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Велижский уезд, Сортейская волость
45. Городище, село бывшее владельческое, при реке Другович, дворов 22, жителей 144, церковь православная, 2 ярмарки

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Сертейская волость
20ГородищепогостДороговица, речкаГородищанского, православногопричту Городищанской церкви4
26ГородищедеревняДороговица, речкаГородищанского, православногоРуднянскому сельскому обществу29

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
176553Городищедеревня55°37'00"31°36'00"N-36-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Заозерское сельское поселение
66603420126д Городищедеревня

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