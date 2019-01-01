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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянах дер. Ялыма, Афанасьевской волости, Красноуфимского уезда, Пермской губернии Пеличевых Иване Максимовиче и Емельяне Лаврентьевиче, обвинявшихся по ст. 24 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3155Ялым, дер.при рч. Уте малом.3111108283266Часовня православная 1. Мельница 1. Кузниц 7.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
986. Ялым, деревня бывшая государственная, при речке Малом Уте, дворов 140, жителей 661, часовня, 2 торжка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) дер. Ялым, на р. Уту, шк. грам., торжки 1 янв. и 29 июня, распл.Ялымское общество154381437Бывшие государственныеПравославныеРусские3211
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89380Ялымдеревня56°47'с.ш.58°06'в.д.O-40-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65705000291д Ялымдеревня