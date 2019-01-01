деревня Ялым, Ачитский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ялым

Ачитский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянах дер. Ялыма, Афанасьевской волости, Красноуфимского уезда, Пермской губернии Пеличевых Иване Максимовиче и Емельяне Лаврентьевиче, обвинявшихся по ст. 24 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3155Ялым, дер.при рч. Уте малом.3111108283266Часовня православная 1. Мельница 1. Кузниц 7.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Афанасьевская волость
986. Ялым, деревня бывшая государственная, при речке Малом Уте, дворов 140, жителей 661, часовня, 2 торжка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Афанасьевская волость
11) дер. Ялым, на р. Уту, шк. грам., торжки 1 янв. и 29 июня, распл.Ялымское общество154381437Бывшие государственныеПравославныеРусские3211

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ачитский район
89380Ялымдеревня56°47'с.ш.58°06'в.д.O-40-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ачитский
65705000291д Ялымдеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.