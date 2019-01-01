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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2329Семеновка (Павловка), д. вл.при прудах и колодце.284358288289
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
Сц. Павловка. Д. Кинищева15Н. А. Бутурлин49010112
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
863. Павловка (Семеновка), сельцо бывшее владельческое, дворов 108, жителей 690, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Павловка (Семеновка) сельцо4528при 2 прудахъ112412438850—288Зимаров
Ус. насл. гр. Шереметева при с. Павлов.4539при пруде—28937—248ЗимаровВин. лав., 2 мел. лавки, хлебопашество
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1148Павловкадеревня53°22'с.ш.40°21'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620405141д Павловкадеревня