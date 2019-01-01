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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
329Торговое Талызино (Большое Талызино), с. вл.при рч. Пьяне.4036197642764Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарка 1. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
340. Талызино, село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 233, жителей 1285, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, почтов Показать все
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
378Талызино, село, при рч. Пьяне; н. р.200403009141045
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19074Торговое Талызиносело55°03'45°48'N-38-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сеченовский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеталызинский сельсовет
22649416176с Торговое Талызиносело