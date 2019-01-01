село Торговое Талызино, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Торговое Талызино

Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
329Торговое Талызино (Большое Талызино), с. вл.при рч. Пьяне.4036197642764Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарка 1. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Талызинская волость
340. Талызино, село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 233, жителей 1285, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, почтов Показать все

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Талызинская волость
378Талызино, село, при рч. Пьяне; н. р.200403009141045

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сеченовский район
19074Торговое Талызиносело55°03'45°48'N-38-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сеченовский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеталызинский сельсовет
22649416176с Торговое Талызиносело

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