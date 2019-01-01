деревня Хотимль-Кузмёнково, деревня Хотимль-Кузмёнково, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Хотимль-Кузмёнково

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1934Хотимль, сц. вл.при безымянном ручье.2614166980

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Хотимльская волость
612. Хотимль (Кулешово), село бывшее государственное, дворов 10, жителей 87, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, лавка, торжок в 9-ю п Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Хотимльская волость
Хотимль (село)10Почтовое отделение Хотынец

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Карачевский уезд, Хотимльская волость
село Хотимль

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
64209Хотимль-Кузменководеревня53°12'с.ш.35°19'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Хотимль-Кузмёнковское сельское поселение
54657437101д Хотимль-Кузмёнководеревня
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