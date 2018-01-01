село Романовка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Романовка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Романовская волость
1044. Романовка, местечко бывшее владельческое, при речке Упаве, дворов 114, жителей 998, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, еврейски Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Киевская губерния, Сквирский уезд, Романовская волость
местечко Романовка132381141017695295544010735163

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Романовская волость
Романовка м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7796Романівкаселор-н ПопільнянськийКвітнева сільська об'єднана територіальна громада

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