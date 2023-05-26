деревня Амур, деревня Амур, Ермаковская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Амур

Ермаковская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о присоединении от раскола к православной церкви крестьянки дер. Амур Ермаковской волости Пошехонского уезда Пелагеи Андреевой, ее сына, снохи, внучки и о присоедине Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ермаковская волость
д. АмурII. Баркинское общество[в списке удаленных селений]45XI—?.Ермаковский приход
д. АмурXI. Копнинское обществосмотри № 4
д. Амур
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close