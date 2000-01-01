агрогородок Новый Двор, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Новый Двор

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Дубичская волость
161. Новый Двор, местечко бывшее государственное, дворов 14, жителей 189, костел, 2 молитвенных дома, часовня, водяная мельница, 3 лавки, 2 питейных дома

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Дубичская волость
Новый-Двор, м., жит. 977 (516 м. 461 ж.), дес. 302,82, у. гор. 58 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Поречье 35 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Остринский сельсовет
аг. Новый Двор242

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