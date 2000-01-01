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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
161. Новый Двор, местечко бывшее государственное, дворов 14, жителей 189, костел, 2 молитвенных дома, часовня, водяная мельница, 3 лавки, 2 питейных дома
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Новый-Двор, м., жит. 977 (516 м. 461 ж.), дес. 302,82, у. гор. 58 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Поречье 35 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Новый Двор242