село Травневое, село Травневое — Familio

Травневое

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Первомайск
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2316Белоцерковка (Башмаковка), слоб. каз.при рч. Красной.6442234592620Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Ново-Екатеринославская волость
109. Белоцерковское, село бывшее государственное, при речке Харине, дворов 238, жителей 1476, церковь православная, 2 ярмарки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-45988Травневеселоцентр сільської радир-н Сватівськийсільрада Первомайська
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