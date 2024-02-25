село Епифановка, Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Епифановка

Шигонский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1321Епифановка, д. вл.при рч. Болдобулаке.601596353370

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
С. Тереньга, Епифановка и Гладчиха45А. Н. Скребицкий1727615

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Теренгульская волость
835. Епифановка, село бывшее владельческое, при речке Балдабулаке, дворов 159, жителей 836, церковь православная

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Тереньгульская волость
230Епифановка, село, при рч. Болде; н. р.8559250611634

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Шигонский район
56735Епифановкасело53°36'с.ш.48°25'в.д.N-39-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Шигонский муниципальный район, Сельское поселение Береговой
36650416116с Епифановкасело

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