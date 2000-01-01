деревня Служня, деревня Служня, Долговская волость, Курский уезд (на 1892) — Familio

Служня

Долговская волость, Курский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
288Служня, д. каз.при р. Тускори.27120629709

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Курский уезд, Долговская волость
Служня деревня31246243Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 8. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 10.
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