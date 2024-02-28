село Сюрда, село Сюрда, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сюрда

Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
237Письментова (Старая Сердобрашка), д. каз.при безымянном ключе.723060211227Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Мамсинская волость
179. Бигашевский (Ясашная Сердабряшка, Сюрда), починок бывший государственный, дворов 94, жителей 751, мечеть, 3 лавки
189. Ст. Сердабришка (Собакаев, Песментау), деревня бывшая государственная, дворов 64, жителей 517, мечеть, лавка

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Мамсинская волость
Бигашевский починок, Мамсинскойсм. Ясашная Сердобряжка.
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Ясашная Сердобряжка с починком Бигашевским, Мамсинскойтатары1201
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
СөрдеСюрдаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Арский район
189389Сюрдасело56°23'49°39'O-39-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Арский муниципальный район, Новокинерское сельское поселение
92612450121с Сюрдасело
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