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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
237Письментова (Старая Сердобрашка), д. каз.при безымянном ключе.723060211227Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
179. Бигашевский (Ясашная Сердабряшка, Сюрда), починок бывший государственный, дворов 94, жителей 751, мечеть, 3 лавки
189. Ст. Сердабришка (Собакаев, Песментау), деревня бывшая государственная, дворов 64, жителей 517, мечеть, лавка
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Бигашевский починок, Мамсинскойсм. Ясашная Сердобряжка.Показать скан
Ясашная Сердобряжка с починком Бигашевским, Мамсинскойтатары1201Показать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
СөрдеСюрдаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189389Сюрдасело56°23'49°39'O-39-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92612450121с Сюрдасело