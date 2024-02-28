застенок Волчино, застенок Волчино, Маньковичская волость, Вилейский уезд (на 1905) — Familio

Волчино

Маньковичская волость, Вилейский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Маньковичская волость
Волчин, з. (Кишко), оз. Волчин жит. 6 (2 м. “ ж.), дес. 10, у. гор. 65 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Поставы 15 в.
Волчин, з., (Дунца), оз. Волчин жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 10 раз. см. пред.
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