посёлок Куюмба, посёлок Куюмба, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Куюмба

Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Пинчугская волость
643Куюмба, торг. з. Рукосуевых, на устье рч. Куюмбы (прит. Катун-ге — Подкаменной Тунгузки)390

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Эвенкийский район
193970Куюмбапосёлок60°58'96°58'P-47-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Сельское поселение поселок Куюмба
4650411101п Куюмба#Н/Д
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