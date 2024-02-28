село Исякаево, село Исякаево, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Исякаево

Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
606Исакаева (Исякаева), деревня.при р. Ике.506640107112Б. — Мельниц водяных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Ермекеевская волость
318. Исакаева (Палаткина), деревня бывшая государственная, при реке Ике, дворов 48, жителей 201, молитвенный дом

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Ермекеевская волость
12Илякаева, д. при р. Ик, на прос. дор., мечеть, хл.-зап. маг.505064199199Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бижбулякский район
525133Исякаевосело53°43'00"53°50'00"N-39-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бижбулякский муниципальный район, Сельское поселение Сухореченский сельсовет
80612443106с Исякаевосело
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