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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
606Исакаева (Исякаева), деревня.при р. Ике.506640107112Б. — Мельниц водяных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
318. Исакаева (Палаткина), деревня бывшая государственная, при реке Ике, дворов 48, жителей 201, молитвенный дом
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
12Илякаева, д. при р. Ик, на прос. дор., мечеть, хл.-зап. маг.505064199199Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
525133Исякаевосело53°43'00"53°50'00"N-39-084
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бижбулякский муниципальный район, Сельское поселение Сухореченский сельсовет
80612443106с Исякаевосело