деревня Плаускиняй, деревня Плаускиняй, Rietavo savivaldybė, Telšių apskritis (на 2020) — Familio

Плаускиняй

Rietavo savivaldybė, Telšių apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Литвы

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Жоранской волости

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Жоранская волость
Плаускине, деревня8944237217

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Telšių apskritis, Rietavo savivaldybė, Tverų seniūnija
Plauskinių k.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close