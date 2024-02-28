Населенное место

Брындзишки, им. (Локуциевского), жит. 24 (11 м. 13 ж.), дес. 154, у. гор. 14 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Гудогай 8 в.

Брындзишки, уч. (Бельского), жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 12, раз. см. пред.