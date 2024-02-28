деревня Бериндишки, деревня Бериндишки, Ошмянский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Бериндишки

Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Полянская волость
Брындзишки, им. (Локуциевского), жит. 24 (11 м. 13 ж.), дес. 154, у. гор. 14 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Гудогай 8 в.
Брындзишки, уч. (Бельского), жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 12, раз. см. пред.
Брындзишки, д., жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 90, у. гор. 14 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Гудогай 6 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ошмянский район, Каменнологский сельсовет
д Бериндишки6

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ошмянский район, Каменнологский сельсовет
д. Бериндишки5
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