деревня Сивки, деревня Сивки, Заславский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Сивки

Заславский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Заславский уезд, Барбаровская волость
560. Сивки, деревня бывшая владельческая, при реке Горыне, дворов 43, жителей 426, кладбище, питейный дом, 2 водяных мельницы
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