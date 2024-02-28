деревня Сымеру, деревня Сымеру, Paide linn, Järva maakond (на 2022) — Familio

Сымеру

Paide linn, Järva maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Вейсенштейнский уезд, Нойстферская волость
1732.0Деревня Семеро13518316ВейсенштейнскийВейсенштейн
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Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Järva maakond, Paide linn
Sõmeru külaküla
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