Населенное место

Германовичи, (Крестьянского Поземельного Банка), спл. р. Дисеика, жит. 24 (19 м. 5 ж.), дес. 655, у. гор. 38 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Березвечь 36 в.

Германовичи, м. (Крестьянского Поземельного Банка), спл. р. Дисенка, жит. 96 (50 м.46 ж.), дес. 164, рах см. пред.