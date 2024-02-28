агрогородок Германовичи, агрогородок Германовичи, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Германовичи

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Стефанпольская волость
140. Германовичи, местечко владельческое, (смотри тоже в Лужецкой волости), жителей 164, костел, лавка, питейный дом

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Лужецкая волость
Германовичи, (Крестьянского Поземельного Банка), спл. р. Дисеика, жит. 24 (19 м. 5 ж.), дес. 655, у. гор. 38 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Березвечь 36 в.
Германовичи, м. (Крестьянского Поземельного Банка), спл. р. Дисенка, жит. 96 (50 м.46 ж.), дес. 164, рах см. пред.
Дисненский уезд, Стефанпольская волость
Германовичи м., (Здроевской), спл. р. Дисенка, жит. 268 (131 м. 137 ж.), дес. 555, у. гор. 34 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Борковичи 46 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Германовичский сельсовет
аг Германовичи564

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Германовичский сельсовет
аг. Германовичи255
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