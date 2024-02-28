- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
140. Германовичи, местечко владельческое, (смотри тоже в Лужецкой волости), жителей 164, костел, лавка, питейный дом
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Германовичи, (Крестьянского Поземельного Банка), спл. р. Дисеика, жит. 24 (19 м. 5 ж.), дес. 655, у. гор. 38 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Березвечь 36 в.
Германовичи, м. (Крестьянского Поземельного Банка), спл. р. Дисенка, жит. 96 (50 м.46 ж.), дес. 164, рах см. пред.
Германовичи м., (Здроевской), спл. р. Дисенка, жит. 268 (131 м. 137 ж.), дес. 555, у. гор. 34 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Борковичи 46 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Германовичи564
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Германовичи255