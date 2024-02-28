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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
155Братешковские, хут. казач.при пруде.4712123590615Сельское управление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
11. Братишки, хутор бывший государственный, при урочище Бакай, дворов 90, жителей 720, волостное правление (уездный город в 47 верстах), школа, 2 питейных дома
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Братешковские хутораБратешковское козаков—48157157—3305205071027
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
хут. Братешки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19227Братешкиселор-н Решетилівськийсільрада Лиманська Друга