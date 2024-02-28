село Братешки, село Братешки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Братешки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
155Братешковские, хут. казач.при пруде.4712123590615Сельское управление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Братешковская волость
11. Братишки, хутор бывший государственный, при урочище Бакай, дворов 90, жителей 720, волостное правление (уездный город в 47 верстах), школа, 2 питейных дома

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Братешковская волость
1.0Братешковские хутораБратешковское козаков481571573305205071027

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Братешковская волость
хут. Братешки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19227Братешкиселор-н Решетилівськийсільрада Лиманська Друга
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