село Чеснополь, село Чеснополь, Черкаська область (на 2018) — Familio

Чеснополь

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Торговицкая волость
1328. Чеснополь, деревня бывших военных поселенцев, при реках Тикиче и Синюхе, дворов 55, жителей 287, часовня, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Тальновская волость
Чеснополь село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27719Чеснопільселор-н Тальнівськийсільрада Кривоколінська
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