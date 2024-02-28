деревня Ильичино, деревня Ильичино, Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Ильичино

Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Себежский уезд, Езерийская волость
354. Ильичино, деревня бывшая владельческая, дворов 12, жителей 100, волостное правление (уездный город в 45 верстах), больница, лавка. В 3 верстах — погост Езерище, церк Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Езерийская волость
18ИльичинодеревняколодецЕзерийского, православногоЕзерийскому сельскому обществу12

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Себежский район
60729Ильичинодеревня56°24'с.ш.29°08'в.д.O-35-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Себежский муниципальный район, Сельское поселение Красноармейская волость
58654430151д Ильичинодеревня
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