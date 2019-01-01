деревня Верхне-Калинина, деревня Верхне-Калинина, Катангский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Верхне-Калинина

Катангский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ, Преображенская волость
240Верхне-Калинина д.крестьяне104
240Верхне-Калинина д.поселенцы8

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Катангский район
327483Калининадеревня59°54'108°07'O-49-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Катангский муниципальный район, Преображенское сельское поселение
25616428106д Верхне-Калининадеревня
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