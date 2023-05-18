городской посёлок Новоельня, Дятловский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Новоельня

Дятловский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Дворцовская волость
462. Новосельня, село бывшее владельческое, дворов 11, жителей 99, 2 церкви православных, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Дворецкая волость
НовоельняСело28574441Новоельня

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Дятловский район
гп Новоельня3041

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Дятловский район, Новоельнянский сельсовет
гп Новоельня933

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