село Паньково, село Паньково, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Паньково

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земельного участка из имения штабс-капитана Дмитрия Степановича Селезнева крестьянами с. Панькова Паньковской вол. Новосильского у. 1883–1887 гг. // Гос. ар Показать все
Отчет Новосильской уездной землеустроительной комиссии о денежных расходах, отпущенных крестьянам с. Паньково Паньковской вол. Новосильского у. Петру и Игнату Яковлевым З Показать все
Дело об отграничении крестьянского надела с. Паньково Паньковской вол. Новосильского у. от крестьянского надела с-ца Раковенское той же волости и уезда. 1914 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3211Паньково, с. вл.при двух прудах.351899588635Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
С. Паньково с хут.46Ник. Фед. Рахманов2752853
С. Паньково с дер.54Шатиловы2827563

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Паньковская волость
853. Паньково, село бывшее владельческое, дворов 138, жителей 901, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, ярмарка 25-го мая.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Паньковская волость
село Паньково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
64027Паньковосело53°03'с.ш.37°33'в.д.N-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Паньковское сельское поселение
54639413101с Паньковосело
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