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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земельного участка из имения штабс-капитана Дмитрия Степановича Селезнева крестьянами с. Панькова Паньковской вол. Новосильского у. 1883–1887 гг. // Гос. ар Показать все
Отчет Новосильской уездной землеустроительной комиссии о денежных расходах, отпущенных крестьянам с. Паньково Паньковской вол. Новосильского у. Петру и Игнату Яковлевым З Показать все
Дело об отграничении крестьянского надела с. Паньково Паньковской вол. Новосильского у. от крестьянского надела с-ца Раковенское той же волости и уезда. 1914 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3211Паньково, с. вл.при двух прудах.351899588635Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
С. Паньково с хут.46Ник. Фед. Рахманов2752853
С. Паньково с дер.54Шатиловы2827563
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
853. Паньково, село бывшее владельческое, дворов 138, жителей 901, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, ярмарка 25-го мая.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Паньково
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64027Паньковосело53°03'с.ш.37°33'в.д.N-37-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54639413101с Паньковосело