село Троицкое, село Троицкое, Полтавська область (на 2018) — Familio

Троицкое

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Фрунзовка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2402Троицкое, с. вл.при оз. Троицком.3017127412434Церковь православная 1. Заводов 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
С. Троицкое39Мих. Мих. Котляревский412105

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Манжелеевская волость
459. Троицкое, село бывшее владельческое, при речке Манжелейке, дворов 165, жителей 928, церковь православная, лавка, 1 вод. и 13 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Манжелеевская волость
15.0Троицкое (Николаевка) селоТроицкое кр. соб.7352722724139068821788

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46593Троїцькеселоцентр сільської радир-н Глобинськийсільрада Троїцька
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