хутор Верхняя Бузиновка, Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Верхняя Бузиновка

Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
1047Бузиновский.при рч. Лиске.9883538

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Сиротинская станица
635Верхне-Бузиновский хутор, Сиротинской станицы, при реке Лиске1853888648685Хуторское правление, 1 церковь, две школа, кредитное товарищество 4007545

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Клетский район
14674Верхняя Бузиновкахутор49°04,0' с.ш.43°13,0' в.д.M-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Клетский муниципальный район, Верхнебузиновское сельское поселение
18622404101х Верхняя Бузиновкахутор

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