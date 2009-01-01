деревня Белюны, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Белюны

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сольская волость
Белюны 1-е, д., жит. 75 (33 м. 42 ж.), дес. 117, у. гор. 24 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 11 в.
Белюны 2-е, д., жит. 12 (2 м. 10 ж.), дес. 26, раз. см. предыдущ.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д Белюны24

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д. Белюны16

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