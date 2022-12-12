село Пантелеймоновка, село Пантелеймоновка, Лесозаводский, Приморский край (на 2019) — Familio

Пантелеймоновка

Лесозаводский, Приморский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Иманский уезд, Лутковская волость
11Сел. Пантелеймоновка19007227325853128

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Приморский край, город краевого подчинения Лесозаводск
391835Пантелеймоновкасело45°38'00"133°36'00"L-53-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Приморский край, Лесозаводский
5711000161с Пантелеймоновка#Н/Д
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