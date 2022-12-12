Новая Водолага
Харківська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
867Новая Водолага, слоб. каз.при рч. Водолажке.25станов. кварт.89832563480Церквей православных 2. Богадельня. Училище. Волостное правление. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
203. Новая Водолага, слобода бывшая государственная, при речке Водолажке, дворов 1159, жителей 6767, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 4 церкви православн Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-24588Нова Водолагаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Нововодолазькийселищна рада Нововодолазька