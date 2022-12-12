село Дуванкуль, село Дуванкуль, Увельский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Дуванкуль

Увельский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Троицкий уезд
956Дуванкульский, отр. казач. Ор. в.при оз. Дуванкуле.474793249250Часовня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Станичный юрт Нижнеувельский
701. Дуванкульский, поселок казачий, при озере Дуванкуле, дворов 90, жителей 489, церковь православная, школа, салотопенный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Увельский район
325310Дуванкульсело54°32'00"61°35'00"N-41-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Увельский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
75655466106с Дуванкульсело
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