слобода Верхняя Монастырская, слобода Верхняя Монастырская, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Монастырская

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
441Подмонастырная (Подмонастырская слобода, Монастырская), слоб. каз.при р. Нугре.1563162175Православный мужской монастырь 3 класса Троицкий-Оптин.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Зарецкая волость
124. Подмонастырская, слобода бывшая государственная, при речке Нугре, дворов 82, жителей 583

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
291013Верхняя Монастырскаяслобода53°27'с.ш.36°01'в.д.N-37-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Ямское сельское поселение
54604440151сл Верхняя Монастырскаяслобода
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