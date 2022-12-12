Верхняя Монастырская
Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- слобода
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
441Подмонастырная (Подмонастырская слобода, Монастырская), слоб. каз.при р. Нугре.1563162175Православный мужской монастырь 3 класса Троицкий-Оптин.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
124. Подмонастырская, слобода бывшая государственная, при речке Нугре, дворов 82, жителей 583
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291013Верхняя Монастырскаяслобода53°27'с.ш.36°01'в.д.N-37-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54604440151сл Верхняя Монастырскаяслобода