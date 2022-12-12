деревня Переступлено, деревня Переступлено, Хомутовский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Переступлено

Хомутовский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
2020Переступлина, д. каз. и вл.при колодце.25939245241
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Рыльский уезд, Петровская волость
875. Переступлина, деревня бывшая владельческая и государственная, дворов 99, жителей 628, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Хомутовский район
50751Переступленодеревня51°47'34°45'M-36-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Хомутовский муниципальный район, Сельское поселение Петровский сельсовет
38646452151д Переступленодеревня
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