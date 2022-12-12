Серетино
Яковлевский, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
633Серетино (Георгиевское), с. каз. и вл.при р. Ворскле.391294576601Церковь православная 1. Заводы салотопенный и маслобойный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
193. Серетино, село бывшее государственное, при реке Ворскле, дворов 53, жителей 416, церковь православная
266. Серетино, село бывшее владельческое, при реке Ворскле, дворов 101, жителей 791, церковь православная, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
133257Серетиносело50°39'36°09'M-37-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14755000311с Серетиносело