село Серетино, село Серетино, Яковлевский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Серетино

Яковлевский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Грайворонский уезд
633Серетино (Георгиевское), с. каз. и вл.при р. Ворскле.391294576601Церковь православная 1. Заводы салотопенный и маслобойный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Грайворонский уезд, Бутовская волость
193. Серетино, село бывшее государственное, при реке Ворскле, дворов 53, жителей 416, церковь православная
Грайворонский уезд, Стригуновская волость
266. Серетино, село бывшее владельческое, при реке Ворскле, дворов 101, жителей 791, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Яковлевский район
133257Серетиносело50°39'36°09'M-37-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Яковлевский
14755000311с Серетиносело
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