Аполье
Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5898Аполье (Ополье), с. вл.при рч. Ополинке.4525127268Церковь православная 1. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
339. Аполье, село бывшее владельческое, при речке Аполенке, дворов 14, жителей 80, 2 церкви православных, богадельня, 2 торжка
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
360АпольеСело3881410Церковь, церковно-приходская школа, ярмарки: 29 июня и 14 сент., кузница, мельница, мелочн. лав., пивная лав., казен. вин. лавка.
361АпольеДеревня38207471
362АпольеВладельческая усадьба38311
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87036Апольедеревня55°04'00"31°53'00"N-36-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66644417106д Апольедеревня