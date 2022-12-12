деревня Аполье, деревня Аполье, Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Аполье

Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
5898Аполье (Ополье), с. вл.при рч. Ополинке.4525127268Церковь православная 1. Базар.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Сырокоренско-Липецкая волость
339. Аполье, село бывшее владельческое, при речке Аполенке, дворов 14, жителей 80, 2 церкви православных, богадельня, 2 торжка

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Сырокоренско-Липецкая волость
360АпольеСело3881410Церковь, церковно-приходская школа, ярмарки: 29 июня и 14 сент., кузница, мельница, мелочн. лав., пивная лав., казен. вин. лавка.
361АпольеДеревня38207471
362АпольеВладельческая усадьба38311

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Смоленский район
87036Апольедеревня55°04'00"31°53'00"N-36-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Смоленский муниципальный район, Вязгинское сельское поселение
66644417106д Апольедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close