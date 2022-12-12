Апачево
Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1920Апасева, деревня.при рч. Шабызе.351060161158Тп. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 3. Пчеловодство, делание рукавиц.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1088. Апасева, деревня бывшая государственная, при речке Шабызе, дворов 79, жителей 442, мечеть шк.
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
2Апасева, д. на прос. дор., при реч. Шабыз, мечеть, бак. лав., хл.-зап. маг.382093297228Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142098Апачеводеревня55°36'53°38'N-39-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92605411106д Апачеводеревня
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