посёлок Белиджи, посёлок Белиджи, Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Белиджи

Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Дербентский район
146064Белиджипгт41°53'48°24'K-39-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Дербентский муниципальный район, Городское поселение поселок Белиджи
82620155051п Белиджипоселок
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