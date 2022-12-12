село Воскресеновка, село Воскресеновка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Воскресеновка

Липецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
1963Воскресенское, с. каз. и вл.при р. Воронеже.122761244262Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Липецкий уезд, Соколовская волость
772. Воскресенское, село бывшее государственное и владельческое, при реке Воронеже, дворов 82, жителей 528, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Липецкий район
78912Воскресеновкасело52°42'00"39°41'00"N-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Липецкий муниципальный район, Сельское поселение Введенский сельсовет
42640416111с Воскресеновкасело
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