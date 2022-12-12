деревня Сарбала, деревня Сарбала, Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Сарбала

Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9525Сарбала, д. удел.при рч. Сарбалке.122183186467
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская волость
1410. Сарбала, деревня бывшая государственная, при речке Сарбалке, дворов 22, жителей 154, часовня

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Спасская волость
9191СарбалаЗаячерицкое.Богородицкийбывшие удельные1202546134121

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Устьянский район
105645Сарбаладеревня60°51'с.ш.43°08'в.д.P-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Устьянский муниципальный район, Ростовско-Минское сельское поселение
11654436361д Сарбаладеревня
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