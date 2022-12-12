Княжпогост
Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12279Княжногостское (Виз), с. каз.при р. Выме.139з. 132 л. 34948201204Церковь православная 1.Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Княжпогостское С.139 143Прав.
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1909. Княжпогостское (Вей-пам, Ерос), село бывшее государственное, при реке Выме, дворов 43, жителей 301, волостное правление (уездный город 143 в.), церковь православная Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
170262Княжпогостсело62°37'50°52'P-39-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
87608101116с Княжпогостсело