село Княжпогост, село Княжпогост, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Княжпогост

Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12279Княжногостское (Виз), с. каз.при р. Выме.139з. 132 л. 34948201204Церковь православная 1.
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Княжпогостская волость
Княжпогостское С.139 143Прав.

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Княжпогостская волость
1909. Княжпогостское (Вей-пам, Ерос), село бывшее государственное, при реке Выме, дворов 43, жителей 301, волостное правление (уездный город 143 в.), церковь православная Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Княжпогостский район
170262Княжпогостсело62°37'50°52'P-39-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Княжпогостский муниципальный район, Городское поселение Емва
87608101116с Княжпогостсело
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