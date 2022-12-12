село Новая Таволжанка, село Новая Таволжанка, Шебекинский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Новая Таволжанка

Шебекинский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Белгородский уезд
492Новая Таволжанка, с. вл.при р. Северном Донце.3811186517504Церковь праволлавная 1. Ярмарок 4. Завод свеклосахарный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Белгородский уезд, Шебекинская волость
175. Нв. Таволжанка, слобода бывшая владельческая, при реке Северном Донце, дворов 130, жителей 779, церковь православная, лавка, сахарный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Шебекинский район
115567Новая Таволжанкасело50°20'36°49'M-37-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Шебекинский
14750000336с Новая Таволжанкасело
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