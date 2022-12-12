Великий Двор
Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2401Великий дворь (Гонгиничи), д.при оз. Крестном.1081893037Кожевенный завод.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
527. Великий Двор, деревня бывшая государственная, дворов 14, жителей 80, кожевенный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
24862Великий Двордеревня60°48'34°59'P-36-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41636404126д Великий Двордеревня