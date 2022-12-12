деревня Великий Двор, деревня Великий Двор, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Великий Двор

Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2401Великий дворь (Гонгиничи), д.при оз. Крестном.1081893037Кожевенный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Юксовская волость
527. Великий Двор, деревня бывшая государственная, дворов 14, жителей 80, кожевенный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район
24862Великий Двордеревня60°48'34°59'P-36-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение
41636404126д Великий Двордеревня
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