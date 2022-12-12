село Домикан, село Домикан, Архаринский муниципальный район, Амурская область (на 2019) — Familio

Домикан

Архаринский муниципальный район, Амурская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Амурская область, Волости, Завитинская волость
50Демикан сел.Всех дворов: 34. 155Лошадей: 145. Рогатого скота: 192.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Амурская область, Архаринский район
198152Домикансело49°41'00"129°52'00"M-52-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, Архаринский муниципальный район, Сельское поселение Новоспасский сельсовет
10605452106с Домикансело
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