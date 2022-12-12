деревня Севостьяново, деревня Севостьяново, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Севостьяново

Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Торопецкий уезд
12502Савостьяново, погост.при р. Двине.606041013Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Беницкая волость
420. Савостьяново, село бывшее владельческое, при реке Двине и озере Луке, дворов 10, жителей 67, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Западнодвинский район
129705Севостьяноводеревня56°03'31°49'O-36-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Западнодвинский муниципальный район, Шараповское сельское поселение
28616465101д Севостьяноводеревня
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