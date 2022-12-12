село Слак, село Слак, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Слак

Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
463Слак, деревня.при рч. Слаке.503041711991155Б. — Мечетей 4. Училищь 2. Мельниц водянных 6. Пчеловодство, плотничество, пилка леса, делание саней и дровней.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Альшеевская волость
224. Слак, деревня бывшая государственная, при речках Слаке и Курсаке, дворов 445, жителей 2806, 4 мечети, 3 школы

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Альшеевская волость
87Слак д., при речк. Курсаке и Слаке, 5 мечетей, 2 школы, 2 пивных лавки, винная лавка, базар по воскресеньям, бакалейные лавки, 3 хлебозапасных магазина, земская больница, Показать все 451870819011933Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Альшеевский район
522894Слаксело53°58'00"54°44'00"N-40-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Альшеевский муниципальный район, Сельское поселение Слаковский сельсовет
80602455101с Слаксело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close