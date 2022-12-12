Слак
Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
463Слак, деревня.при рч. Слаке.503041711991155Б. — Мечетей 4. Училищь 2. Мельниц водянных 6. Пчеловодство, плотничество, пилка леса, делание саней и дровней.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
224. Слак, деревня бывшая государственная, при речках Слаке и Курсаке, дворов 445, жителей 2806, 4 мечети, 3 школы
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
87Слак д., при речк. Курсаке и Слаке, 5 мечетей, 2 школы, 2 пивных лавки, винная лавка, базар по воскресеньям, бакалейные лавки, 3 хлебозапасных магазина, земская больница, Показать все 451870819011933Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522894Слаксело53°58'00"54°44'00"N-40-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80602455101с Слаксело