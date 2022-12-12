село Богородицкое, село Богородицкое, Губкинский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Богородицкое

Губкинский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2196Богородское (Фенино), с. вл.при воде Караульного лога.421835190186Церковь православная 1. Ярмарка 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Юшковская волость
980. Богородицкое, село бывшее владельческое, дворов 61, жителей 343, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Губкинский район
133294Богородицкоесело51°10'37°21'M-37-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Губкинский
14730000146с Богородицкоесело
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