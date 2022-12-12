деревня Трехденево, деревня Трехденево, Клин, Московская область (на 2019) — Familio

Трехденево

Клин, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3718Трехденево, д. каз.при колодцах.191989306359Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Трехденевская волость
704. Трехденево, деревня бывшая государственная, дворов 110, жителей 662, волостное правление (уездный город в 19 верстах), 2 лавки, паточн. з. В 4 верстах — 2 ц. пр.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Борщевская волость
Дер. Трехденево2020119Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Клин
46292Трехденеводеревня56°30'с.ш.36°49'в.д.O-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Клин
46737000821д Трехденеводеревня
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