агрогородок Носовичи, агрогородок Носовичи, Калинковичский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Носовичи

Калинковичский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Домановичская волость
711. Носовичи, село бывшее государственное, при речке Ипе, дворов 57, жителей 476, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Домановичская волость
Носовичи, село109015233966918
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Калинковичский район, Зеленочский сельсовет
д Носовичи247

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Калинковичский район, Зеленочский сельсовет
аг. Носовичи161
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